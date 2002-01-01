Не надо бояться SLS

Он безопасен, эффективен и биоразлагаем. Так почему лаурилсульфат натрия (SLS) имеет такую плохую репутацию?

Большинство жидких шампуней Lush не содержат лаурилсульфат натрия (sodium lauryl sulfate, SLS), вместо него используются более мягкие поверхностно-активные вещества (ПАВ) — лауретсульфат аммония (лаурилполиоксиэтиленсульфат аммония, ammonium laureth sulfate, ALS) и алкилсульфат натрия (sodium alkyl sulfate, SAS).



Кокосовый шампунь «Кудряшка» (Curly Wurly) содержит лауретсульфат аммония (ALS), вместе с маслами кокоса и жожоба для питания вьющихся волос, а банановый шампунь «Блаузи» (Blousey) — ALS с маслами банана, какао и купуасу для смягчения волос и восстановления влажности.



Твердый шампунь представляет собой прекрасную альтернативу для людей с чувствительной кожей благодаря способу применения. Одна шайбочка шампуня эквивалентна трем флаконам жидкого шампуня емкостью по 200 мл, поэтому, несмотря на очень высокую концентрацию лаурилсульфата натрия (до 90%), риск появления раздражений очень низок, ведь с волосами и кожей головы взаимодействует только пена.



«Разница очень существенная», — поясняет один из основателей Lush Марк Константин. «При использовании жидкого шампуня вы наносите на голову неразбавленное вещество, но при использовании твердого шампуня происходит взаимодействие только с пеной от этого вещества, что позволяет применять его даже людям с наиболее чувствительной кожей головы».



Кроме того, новейший вид твердого шампуня «Ясон и аргана» (Jason And The Argan Oil) изготавливается на основе агар-агара и благодаря этому содержит на 23% меньше SLS.

Так с чем связано беспокойство?

Лаурилсульфат натрия использовался в составе шампуней с 1930-х годов, когда они были внедрены в качестве замены обычному мылу. Он является поверхностно-активным веществом и захватывает с волос загрязнения на жировой основе, позволяя затем смыть их водой. Также он является эффективным пенообразующим веществом, создающим густую пену, которую большинство из нас ожидают и которую рады видеть при мытье головы.



Вопреки распространенным страшилкам, большинство медицинских и отраслевых косметических организаций соглашаются с тем фактом, что связь между SLS и раком не доказана.

«Есть масса способов очистить волосы без использования шампуня. Можно регулярно их расчесывать или применять глину, но большинство людей предпочитает именно шампунь из-за создаваемой сульфатами густой пены, которая дает непревзойдённое ощущение чистоты».

Говорит Никола Смит, официальный представитель Центра исследования раковых заболеваний (Cancer Research UK): «Не существует свидетельств, доказывающих возникновение рака из-за лаурилсульфата натрия. Поэтому нет смысла прекращать использовать шампунь. Косметические средства в Европе жестко регламентируются, и безопасность любого из них должна быть доказана до начала продажи. К сожалению, в интернете распространяется множество ничем не обоснованных слухов о влиянии косметики на появление онкологических заболеваний, но ни один из них не имеет убедительных научных подтверждений».



На самом деле, SLS имеет великолепную историю безопасного использования, даёт отличные результаты и не обладает свойством биоаккумуляции (не накапливается в окружающей среде), хотя и имеет потенциально токсичное воздействие на водные организмы. Вопреки некоторым заявлениям, при его использовании в шампуне существует минимальный риск раздражения кожи.



«Большинство людей могут использовать шампуни с SLS, не беспокоясь о раздражениях кожи головы или тела», — утверждает доктор Стефани Моррис, дерматолог и медицинский директор European Dermatology London. «Это объясняется тем, что данное вещество смывается, поэтому время контакта очень короткое, и после смывания на коже головы/тела остается предельно малое количество лаурилсульфата натрия (если остается вообще)».

Что такое SLS?

Лаурилсульфат натрия, который мы используем, производится из кокосового и/или пальмового масел, которые являются богатым источником лауриновой кислоты. Лауриновая кислота преобразуется в SLS добавлением серной кислоты с последующей нейтрализацией карбонатом натрия (природным минералом). Таким образом, вещество имеет природное происхождение, но производится с использованием химического процесса.



Именно недопонимания, связанные с этим химическим процессом, стали основой большинства опасений по отношению к лаурилсульфату натрия.



Например, химические вещества нитрозамины являются побочным продуктом процесса сульфатации, и примерно 90% этих соединений считаются потенциально канцерогенными. Это звучит ужасно, но не следует забывать вот о чём: большинство людей и без того постоянно контактируют с нитрозаминами, которые широко встречаются в изделиях из латекса, различных косметических, табачных и пищевых продуктах, в том числе в пиве, рыбе, мясе и сырах, в которые добавляется обычная пищевая соль.

23% смягчающего агар-агара в новом твердом шампуне «Ясон и аргана»

Выражаются также беспокойства по поводу двух других веществ — этиленоксида и 1,4-диоксана, используемых при синтезе поверхностно-активного вещества — лауретасульфата натрия (лаурилполиоксиэтиленсульфат натрия, SLES), — который мы применяем в бомбочках для ванны, гелях для душа и в средстве для ванны и душа ФАН. Хотя SLES похож на SLS, но он подвергается дополнительному процессу «этоксилирования», позволяющему сделать его воздействие на кожу более мягким. Как оксид этилена, так и 1,4-диоксан потенциально является канцерогенным веществом, но химическая природа синтеза ПАВ обеспечивает полное использование оксида этилена, а любые возможные остатки 1,4-диоксана будут иметь концентрацию по меньшей мере в 6000 раз ниже, чем потенциально опасный для здоровья человека уровень.



«Все наши товары производятся вручную, поэтому мы очень внимательно проверяем всю информацию подобного рода», — поясняет ученый-косметолог Lush Дэниэл Кэмпбелл. «Мы знаем наверняка, что сами продукты полностью безопасны, но мы хотим обеспечить и полную безопасность наших сотрудников, которым при изготовлении продукции приходится иметь дело с большими количествами этих ингредиентов».

«Лучшей альтернативой SLS могло бы стать что-то, изобретенное нами самими». Дэниэл Кэмпбелл, научный сотрудник Lush

В мыльной пене

«Есть много способов очистить волосы без использования шампуня», — объясняет Марк. «Можно регулярно их расчесывать, применять яйца или глину, но большинство людей предпочитает именно шампунь благодаря создаваемой сульфатами густой пене, которая дает непревзойденное ощущение чистоты».



Возникновение раздражений от SLS очень маловероятно, даже у людей с чувствительной кожей или экземой, при условии тщательного смывания шампуня. Этот риск, на самом деле, настолько мал, что в ЕС не установлено ограничений на использование лаурилсульфата натрия в смываемых продуктах, поскольку раздражение возникает только при долгосрочном контакте продукта с кожей.



Возможно, это связано с тем, что риск раздражения растет пропорционально концентрации SLS — а жидкие шампуни Lush, даже если они включают SLS, содержат его в концентрациях ниже средней. Например, всего 10% в шампуне «Часы» (Daddy-O).



Марк признаёт, что даже при таких низких концентрациях SLS может иметь сушащий эффект, поэтому мы и добавляем увлажняющие ингредиенты, например, масла, которые позволяют сохранить мягкость, блеск и послушность волос. Но это не значит, что шампуни, содержащие SLS, идеально подходят для всех — для людей с очень длинными, очень сухими или африканскими волосами они могут быть недостаточно деликатными, поэтому мы предлагаем множество альтернативных вариантов.



Следующим логичным шагом является разработка собственного ПАВ без пальмового масла, которое можно будет использовать в составе твёрдых продуктов, полностью биоразлагаемого и нетоксичного для морских организмов.